Названы соперники «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. По итогам жеребьевки во французском Монако сине-бело-голубые попали в группу L.

Таким образом, петербургский клуб встретится с испанским «Реал Сосьедадом», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Матчи группового этапа пройдут 14 и 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а также 7 декабря. Точное расписание будет объявлено дополнительно.

«Хорошая группа досталась «Зениту», она проходная абсолютно. «Реал Сосьедад» посильнее остальных соперников по квартету. С «Русенборгом» мы играли и раньше, норвежцы – ребята крепкие. Что касается «Вардара», то никакой недооценки и быть не может, у нас ее вообще не бывает. Мы всегда оцениваем соперника. Другое дело, что нам всем вместе надо еще работать и работать», - цитирует «Р-Спорт» президента ФК «Зенит» Сергея Фурсенко.

«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы благодаря победе над голландским «Утрехтом» 24 августа со счетом 2:0, оба мяча забил Александр Кокорин.

Еще одна российская команда, которая сыграет в групповом этапе Лиги Европы - это московский «Локомотив», который в минувшем сезоне выиграл Кубок России. Столичный клуб сыграет в группе F против датского «Копенгагена», молдавского «Шерифа» и чешского «Злина».

Финальная встреча Лиги Европы УЕФА состоится 16 мая 2018 года во Франции на стадионе «Стад-де-Лион».