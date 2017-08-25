"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы

"Зенит" победил голландский "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы. Игра прошла вечером 24 августа на новом стадионе на Крестовском острове и закончилась со счетом 2:0.

В первом матче с голландцами "Зенит" проиграл 0:1, однако в ответной игре выиграл 2:0. Оба мяча забил Александр Кокорин, первый на 10-ой минуте, второй в дополнительное время.

"Забили быстрый гол, ждали своего шанса, понимали, что второй гол забить будет сложно. Соперник хорошо оборонялся, однако при такой поддержке вышли и выиграли", - цитирует Кокорина "Росбалт".

"Пока я забиваю, болельщики молчат, не забью - будут свистеть. Ничего страшного", - также добавил он. На вопрос о том, обещал ли ему тренер команды Роберто Манчини какой-то подарок за голы, Кокорин ответил отрицательно.

Еще одна российская команда, которая сыграет в групповом этапе Лиги Европы - это московский "Локомотив", который в минувшем сезоне выиграл Кубок России.