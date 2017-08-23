Эмилиано Ригони официально перешел в «Зенит». Сине-бело-голубые купили 24-летнего полузащитника у аргентинского «Индепендьенте». Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

Контракт рассчитан на четыре года, Ригони будет выступать за петербуржцев под номером 10. «С номером определился. Обычно беру 24, но он, к сожалению, был занят. Поэтому выбрал десятку, мне нравится», - рассказал Ригони.

Сегодня, 23 августа, он уже принял участие в тренировке «Зенита» перед матчем с голландским «Утрехтом», игра пройдет завтра на стадионе на Крестовком острове.

Свою профессиональную карьеру футболист начал в аргентинском клубе «Бельграно» в 2013 году. В прошлом году футболист перешел в «Индепендьенте». В составе команды он сыграл 47 матчей и забил 13 голов.