СКА обыграл ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

СКА обыграл московский ЦСКА в матче за Кубок открытия регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Петербурге вечером 21 августа и завершался со счетом 4:2.
В составе СКА отличились Патрик Херсли (четвертая минута), Николай Прохоркин (10), Илья Ковальчук (32) и Сергей Широков (46). За ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (25) и Максим Шалунов (46).
В Кубке открытия по традиции принимают участие финалисты предыдущего чемпионата. СКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. В следующем матче, 23 августа, СКА дома примет братиславский "Слован".