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Новая арена СКА появится в Петербурге через три-четыре года

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© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

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Планируется, что новая арена будет расположена около Парка Победы.

Новая арена СКА появится в Петербурге через три-четыре года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента хоккейного клуба Геннадия Тимченко.

На презентации СКА перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 21 августа он рассказал, что тема новой арены уже обсуждалась с губернатором Георгием Полтавченко.

"Мы только что разговаривали с губернатором как раз на эту тему. Проблема в том, что в Петербурге очень мало осталось земли, и невозможно найти кусочка, чтобы построить большой стадион. Нам надо минимум 10 га земли, и чтобы он был в доступности, не на отшибе, и чтобы болельщики могли легко добираться, - сказал Тимченко.

Он также добавил, что сейчас, до конца 2017 года, СКА будет прорабатывать этот проект. Планируется, что новая арена будет расположена около Парка Победы.

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