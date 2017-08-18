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Бывший игрок «Зенита» Панов рассказал, почему ненавидит клуб

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© Фото: championat.com

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Ранее фанаты сине-бело-голубых напали на Панова, так как он пришел на «Зенит-арену» в шарфе «Спартака».

Бывший игрок «Зенита» Александр Панов рассказал, почему ненавидит петербургский клуб. Футболист дал большое интервью изданию «Чемпионат».

Двумя неделями ранее фанаты сине-бело-голубых напали на Панова, так как он пришел на «Зенит-арену» в шарфе «Спартака». После этого экс-спортсмен сообщил о вступлении в фанатское объединение «Спартака» - «Фратрию».

Панов рассказал, что «Зенит» отказался ему помогать в самые тяжелые минуты. Дело в том, что в конце 90-х медики заподозрили у него гепатит. Из-за подозрений футболисту пришлось пропустить целый сезон. Хотя диагноз не подтвердился, карьеру пришлось устраивать заново.

«Мутко и Морозову я оказался не нужен. А «Зенит» дал понять, что Панов - просто обычный человек, такой же, как все. И не важно, свой ли или какой-нибудь очередной чех. Вот сколько сейчас своих воспитанников без дела слоняются по Петербургу? Не буду называть фамилии, но их не сосчитать», - заявил он.

По его словам, тогда он понял, что жизнь перезагрузилась «Зенит» закончился для меня в 1999 году, когда мы брали Кубок. Память о «Петровском», фанатах, навсегда останется в сердце, конечно. Но с тех пор у меня все изменилось», - также добавил Панов.

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