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Нападающий "Зенита" Дзюба может перейти в турецкий "Фенербахче"

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© Фото: smotrisport.tv

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Контракт футболиста с "Зенитом" истекает летом 2020 года.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может перейти в турецкий "Фенербахче". О переговорах между клубами сообщает турецкое издание Fotospor.

Контракт футболиста с "Зенитом" истекает летом 2020 года. При этом слухи о его уходе от сине-бело-голубых появляются все чаще. В начале июля речь шла о переходе в московский "Спартак".

После этого одним из вариантов для продолжения карьеры 28-летнего форварда назывался московский "Локомотив". Тогда главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что оснований для ухода Дзюбы в настоящее время нет.

"На данный момент я не считаю это возможным. С другой стороны, трансферный рынок открыт, произойти может все что угодно. Но на данный момент оснований для этого нет", - сказал Манчини.

Дзюба является воспитанником "Спартака" и выступал за основную команду красно-белых с 2006 по 2015 год. Однако после этого "Спартаку" и нападающему не удалось найти понимания в вопросе продления контракта, и игрок перешел в "Зенит".

В прошлом сезоне Дзюба провел 26 матчей в чемпионате России в составе «Зенита», забив 13 голов и отдав шесть голевых передач. В нынешнем сезоне Дзюба сыграл шесть матчей за "Зенит", в трех из которых выходил на замену, он не забил ни одного гола.

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