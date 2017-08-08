Защитник "Зенита" Смольников дисквалифицирован на два матча

Защитник "Зенита" Игорь Смольников дисквалифицирован на два матча. Причиной отстранения от игр стала стычка с нападающим "Спартака" Луисом Адриано. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Инцидент в конце матча с московским клубом рассмотрел Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Смольников пропустит игру с "Уралом" 9 августа, а также игру с "Ахматом" 13 августа. Луис Адриано дисквалифицирован на тот же срок.

Матч "Зенит" – "Спартак", который прошел на Крестовском острове 6 августа, завершился со счетом 5:1 в пользу петербуржцев.