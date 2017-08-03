"Зенит" проиграл израильскому "Бней Иегуда" со счетом 0:1. Игра прошла вечером 3 августа на стадионе на Крестовском острове.

Единственный гол петербуржцы пропустили на 67 минуте после удара нападающего Алмога Бузагло.

Несмотря на проигрыш, сине-бело-годубые все равно вышли в раунд плей-офф Лиги Европы, так как 27 июня обыграли "Бней Иегуда" со счетом 2:0.

Сегодняшний матч на "Зенит-арене" посетило рекордное число футбольных фанатов. Согласно странице в Twitter телеканала "Матч ТВ", за игрой наблюдало 45 тыс. 670 зрителей.