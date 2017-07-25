На матчи ЧМ-2018 будут раздавать бесплатные билеты

На чемпионате мира по футболу в 2018 году, который пройдет в 11 городах России, будут официально раздаваться бесплатные билеты. Аналогичная программа уже применялась на Кубке конфедераций и была признана успешной. Об этом сообщают «Известия».

«Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа «Бесплатный билет». Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью - их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке конфедераций», - рассказал Алексей Сорокин, глава оргкомитета «Россия-2018».

Всего 16 матчей Кубка конфедераций, по данным оргкомитета, посетили 628 304 зрителя, что в среднем обеспечило загрузку арен, где проводились игры, на 89%. Средняя посещаемость одной игры составила 39 269 болельщиков. Финальную игру между Германией и Чили, прошедшую на петербургской «Зенит-арене», посетили 57 268 человек. При этом количество бесплатных билетов составило около 12% от общего количества.

Что касается платных билетов, то значительная их часть была выкуплена спекулянтами в первые дни продаж. Поэтому на наиболее «дефицитные» игры, особенно с участием сборной России, достать билеты было практически невозможно. В связи с этим Сорокин намерен обратиться в Госдуму с инициативой об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу билетов на матчи ЧМ-2018.