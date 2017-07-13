Лучший бомбардир в истории "Зенита" Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. При этом он остался в клубе в качестве координатора юношеских команд. Об этом сообщается на официальном сайте "Зенита".

Теперь в его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия - молодежный состав - "Зенит-2" - первая команда.

"Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами", - цитирует "Р-Спорт" президента "зенита" Сергея Фурсенко.

По его словам, Кержакову устроят проводы. "Пока неизвестна дата, так как календарь очень насыщенный. Определимся с выбором чуть позже", - добавил Фурсенко.

В составе "Зенита" Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.