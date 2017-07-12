Дзюба: Пока не чувствую себя на «Зенит-арене» как дома

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что пока не чувствует себя на «Зенит-арене» как дома. Об этом он заявил во презентации новой формы на сезон-2017/18.

«Пока не чувствую себя здесь как дома, мало матчей провели. Думаю, матчей пять нужно, чтобы почувствовать себя здесь так, как ощущали себя на «Петровском», - цитирует Дзюбу издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне команда провела всего два матча на новом стадионе, а последнюю домашнюю встречу с «Краснодаром» сыграла на «Петровском» из-за плохого состояния газона на «Зенит-арене».

Первым, еще в апреле, раскритиковал газон на арене генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер также сказал, что на поле арены можно получить травму.

В итоге 30 мая на арене завершилась укладка рулонного газона. Несмотря на это, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в конце июня после матча Кубка конфедераций на «Зенит-арене» назвал поле «сложным».