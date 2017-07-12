«Зенит» представил новую фиолетовую форму

«Зенит» 12 июля представил новую фиолетовую форму на сезон-2017/18, комплект является резервным. Дизайнеры вдохновились произведениями Карла Фаберже, созданными в Петербурге для императорской семьи. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Клуб открыт к новым элементам в дизайне экипировки. Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже», - рассказали в ФК.

Основная же домашняя форма, напротив, подчеркивает традиции футбольного клуба. «Дизайн новой экипировки вдохновлен традициями клуба и связью поколений, которых объединяет верность «Зениту», - говорится в сообщении ФК.

За основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Домашняя футболка нового сезона - светло-голубая.

Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда», что передает главную идею дизайна новой экипировки. Домашние шорты и гетры выполнены в темно-синих цветах. Горловой вырез футболки круглый, а задняя часть воротника - темно-синего цвета.

Дизайн гостевой футболки рассказывает о холодном северном климате Петербурга и выполнен в ледяных цветах. На футболку по обеим сторонам добавлены диагональные голубые и белые полоски. Шорты - голубого цвета. Гетры выполнены в более темных голубых цветах.