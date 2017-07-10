«Зенит» предлагает «Спартаку» купить Артема Дзюбу

«Зенит» предлагает «Спартаку» купить нападающего Артема Дзюбу, он может покинуть петербургский клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, «Спартак» уже отказался от покупки игрока. При этом в «Зените» продолжают искать варианты продолжения карьеры Дзюбы и намерены продать форварда этим летом. В «Зените» намерены сделать ставку на Александра Кокорина как основного нападающего.

При этом ТАСС пишет, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ничего не слышал о том, что клуб предложил московскому «Спартаку» купить футболиста Артема Дзюбу.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду красно-белых с 2006 по 2015 год. Однако после этого «Спартаку» и нападающему не удалось найти понимания в вопросе продления контракта, и игрок перешел в «Зенит». В прошлом сезоне Дзюба провел 26 матчей в чемпионате России в составе «Зенита», забив 13 голов и отдав 6 голевых передач.