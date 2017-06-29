На Конюшенной площади объявили День «Зенита»

На Конюшенной площади сегодня, 29 июня, объявлен День «Зенита». В павильоне можно посмотреть уникальную выставку футбольных раритетов «Зенита» - футбольные кубки, официальные мячи чемпионатов, форма известных футболистов и многое другое.

Кроме того, для гостей музея организована фотозона где можно сфотографироваться с символом Чемпионата мира по футболу 2018 волком Забивакой. В 16:00 гостем открытой студии станет главный болельщик «Зенита» - Михаил Боярский.

Вечером на сцене выступит музыкальная группа Mango, а в 21:00 начнется прямая трансляция полуфинального мачта Кубка конфедераций, сыграют сборные Германии и Мексики. В преддверие матча на сцену поднимется Забивака и попробует угадать победителя матча.

Ежедневно на Конюшенной площади работает фудкорт. День «Зенита» организовала корпорация PMI, вход бесплатный, полная программа праздника:

11:00 - Открытие

13:00 - Развлекательная программа и DJ-cет

14:45 - Турнир по мини-футболу

16:00 - Открытая студия: гость Михаил Боярский

17:00 - Концерт группы Mango

20:40 - Забивака прогноз

21:00 - Трансляция полуфинала Кубка конфедераций Германия / Мексика

23:00 - Окончание работы