На Конюшенной площади объявили День «Зенита»

На Конюшенной площади сегодня, 29 июня, объявлен День «Зенита». В павильоне можно посмотреть уникальную выставку футбольных раритетов «Зенита» - футбольные кубки, официальные мячи чемпионатов, форма известных футболистов и многое другое.
Кроме того, для гостей музея организована фотозона где можно сфотографироваться с символом Чемпионата мира по футболу 2018 волком Забивакой. В 16:00 гостем открытой студии станет главный болельщик «Зенита» - Михаил Боярский.
Вечером на сцене выступит музыкальная группа Mango, а в 21:00 начнется прямая трансляция полуфинального мачта Кубка конфедераций, сыграют сборные Германии и Мексики. В преддверие матча на сцену поднимется Забивака и попробует угадать победителя матча.
Ежедневно на Конюшенной площади работает фудкорт. День «Зенита» организовала корпорация PMI, вход бесплатный, полная программа праздника:
11:00 - Открытие
13:00 - Развлекательная программа и DJ-cет
14:45 - Турнир по мини-футболу
16:00 - Открытая студия: гость Михаил Боярский
17:00 - Концерт группы Mango
20:40 - Забивака прогноз
21:00 - Трансляция полуфинала Кубка конфедераций Германия / Мексика
23:00 - Окончание работы