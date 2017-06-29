Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду покинул Кубок конфедераций из-за рождения детей. Он пропустит матч чемпионата за третье место. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Тренерский штаб разрешил форварду "Реала" уехать, чтобы увидеть своих новорожденных детей. 8 июня суррогатная мать родила Роналду близнецов, которых назвали Ева и Матеу.

Роналду впервые стал отцом в 2010 году после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь форварда.

Соперником сборной Португалии в матче за третье место Кубка конфедераций будет проигравшая команда пары Мексика – Германия. Встреча состоится в Сочи сегодня, 29 июня, в 21:00 мск.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет финал чемпионата 2 июля в 21:00. Сборная Россия уже вылетела с Кубка конфедераций.