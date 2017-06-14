«Зенит» приглашает петербуржцев попрощаться с Мигелем Данни

«Зенит» приглашает петербуржцев попрощаться с полузащитником Мигелем Данни. Открытая встреча с болельщиками сине-бело-голубых пройдет 15 июня на Манежной площади. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Сбор гостей в сквере у Зимнего стадиона начнется в 15:00. Все пришедшие смогут поблагодарить Данни за невероятные девять лет в составе сине-бело-голубых и сфотографироваться с полузащитником», - говорится в сообщении ФК.

По хэштегу в соцсети Instagram #СпасибоДанни «Зенит» принимает видеообращения и пожелания для Данни. Авторы пяти лучших роликов получат в подарок футболки с автографами португальца.

Данни перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В прошедшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. При этом большую часть сезона 33-летний португалец пропустил из-за травмы колена. В начале июня Данни сообщил об уходе из «Зенита».