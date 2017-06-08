"Зенит" вошел в число самых популярных футбольных клубов страны. Рейтинг составлен на основе поисковых запросов в "Яндексе" с июля 2015 года по апрель 2017 года.

Возглавляет топ московский "Спартак", который в сезоне-2016/17 выиграл "золото" чемпионата России. Вслед за ним идут "Зенит", ЦСКА, "Ростов" и "Локомотив".

"Зенит", помимо Петербурга и Ленобласти пользуется большой популярностью в Новгородской и Мурманской областях. Наименее популярными клубами премьер-лиги, по приведенным данным, оказались "Терек" (Грозный) и "Томь" (Томск).

"В целом интерес к матчам в западных регионах выше, чем на востоке. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке самая высокая доля запросов про футбольные матчи - в Томской области. Но в общероссийском топе этот регион только на 35-м месте. Самый "футбольный" регион России - Ростовская область, там матчи ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске", - отметили в компании.

Фото: "Яндекс"