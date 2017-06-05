Футболист Денис Терентьев официально вернулся в «Зенит». Соглашение рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Денис Терентьев родился 13 августа 1992 года в Петербурге. Футболом начал заниматься в школе «Смена», которая впоследствии стала Академией «Зенита».

В 2010 году крайний защитник дебютировал в «Зените» и стал бронзовым призером молодежного первенства. В мае 2012 года провел первый матч за основной состав сине-бело-голубых.

С 2012 по 2014 год на правах аренды выступал за «Томь», а затем вернулся в Петербург и отыграл полсезона за «Зенит-2». В начале 2015 года вернулся в «Томь», а спустя полгода перешел в «Ростов» и в составе дончан стал серебряным призером чемпионата России.

Сегодня, 5 июня, также стало известно, что капитан «Зенита» Мигель Данни уходит из петербургского футбольного клуба. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.