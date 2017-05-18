России обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная России обыграла команду Чехии и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

Шайбы забросили Дмитрий Орлов (девятая минута игры), Никита Кучеров (14 минута) и Артемий Панарин (54 минута). Вратарь сборной России Андрей Василевский был признан лучшим игроком матча. Он записал на свой счет третью игру без пропущенных голов.

В полуфинале ЧМ-2017 сборная России сыграет с канадцами или немцами, матч пройдет в субботу, 20 мая. Пока что Россия потерпела лишь одно поражение на ЧМ-2017 - 16 мая проиграла сборной США.

Днем ранее, 17 мая, сборная России не могла выехать в Париж из-за поломки поезда. Выезд был отложен более чем на полтора часа, но затем неисправность устранили, и хоккеисты благополучно добрались по места назначения.