Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею, встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 5:3 в пользу американцев. Таким образом, сборная России потерпела первое поражение на турнире.

Российская команда трижды вела в счете, но каждый раз позволяла сопернику отыграться. В третьем периоде сборная США вышла вперед и не упустила своего преимущества. Последнюю шайбу американцы провели в пустые ворота, когда российская команда поменяла вратаря на шестого полевого игрока.

В составе россиян две шайбы провел Никита Гусев, одну - Антон Белов. В составе американской команды дважды отличился Кевин Хейз, по разу - Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон.

По итогам группового этапа чемпионата мира сборная России заняла второе место в группе, уступив американцам одно очко. Ранее Россия обыграла Швецию, Италию, Германию, Данию, Словакию и Латвию. В четвертьфинале ЧМ-2017 сборная России сыграет 18 мая с Чехией или Финляндией.