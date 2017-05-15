Объявлен состав сборной России на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на Кубок конфедераций. В списке значатся 30 футболистов, в том числе четыре игрока из "Зенита", а также шесть игроков из московского "Спартака".

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"). Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба - "Локомотив"). Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").

Список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии будет определен после заключительного тура чемпионата России, 21 мая. После этого сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве). Окончательная заявка национальной команды на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.