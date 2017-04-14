СКА одержал третью победу над «Металлургом» (Магнитогорск). Четвертый матч финала Кубка Гагарина завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев с Невы.

Голы у СКА забили Хафизуллин (на 22 и 53 минутах) и Зубарев (42 минута). У «Металлурга» отличились Антипин (1 минута) и Осала (34 минута).

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу петербургской команды. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 16 апреля.