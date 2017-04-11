Матчи финала Кубка Гагарина покажут в формате виртуальной реальности

Домашние матчи СКА финала Кубка Гагарина будут транслироваться в формате виртуальной реальности. КХЛ представит набор точек съемки с обзором в 180 и 360 градусов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Континентальную хоккейную лигу.

«В любой момент у каждого болельщика, подключившегося к трансляции на YouTube-канале КХЛ и в Facebook, будет возможность переключаться между тремя точками съемки, чтобы стать максимально приближенным к игровому моменту, а приятный бонус в качестве видео с разрешением 4К позволит достичь полного эффекта присутствия и погружения», – отметили в КХЛ.

Прямые трансляции финала Кубка Гагарина в формате виртуальной реальности состоятся 12 и 14 апреля. Обе игры между СКА и «Металлургом» (Магнитогорск) пройдут в Петербурге, в Ледовом дворце. Счет в серии до четырех побед на данный момент 1:1.