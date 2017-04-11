Мутко беспокоится за низкие продажи билетов на Кубок конфедераций

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что есть беспокойство за реализацию билетов на матчи Кубка конфедераций-2017.

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«Реализовано 211 тыс. билетов, а мы бы хотели 700 тыс. 19 апреля открываем билетные центры по всей стране и будем реализовывать. Надеемся, ситуация улучшится», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Также Мутко рассказал, что 25 апреля в Петербург должна прибыть делегация Международной федерации футбола (ФИФА) во главе с генеральным секретарем организации Фатмой Самурой.

«Мы на пороге крупных спортивных событий. 25-го числа прибывает большая делегация ФИФА в Петербург вместе с генеральным секретарем. ФИФА должна объявить о том, что мы готовы к Кубку конфедераций», - отметил Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве.