Певец Тимати создаст свой футбольный клуб

Группа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соучредителя группы компаний Black Star Павла Курьянова (Пашу).

"Стартовые вложения в проект в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет - создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, "Москва" или "Строгино", мы пока не решили", - уточнил Курьянов.

По его словам, компания хочет развивать непосредственно футбол в стране, а не заниматься "освоением" средств. "Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не "распил" государственных денег или "откаты" от высоких зарплат игроков", - отметил Курьянов.

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что проект будет способствовать развитию массового и детско-юношеского футбола в стране.

"Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом. Для меня это важно, так как затрагивается массовый и детско-юношеский футбол. С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол. Также это позволит капитализировать футбол и сделать его финансово привлекательным", - рассказал Анохин.