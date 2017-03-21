Новым тренером «Зенита» может стать Клаудио Раньери, который привел клуб «Лестер» к титулу чемпиона Английской премьер-лиги. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Петербург».

По словам источников внутри команды, руководители «Зенита» уже встречались с Раньери и обсуждали его будущее - итальянец не против поработать в России. Слухи об отставке нынешнего главного тренера Мирчи Луческу ходят уже давно.

Как отмечают специалисты, если замена главного тренера произойдет, то случится она не раньше лета и будет зависеть от итогов выступления «Зенита» в чемпионате России.

«В прошлом сезоне я, конечно, следил за успехами «Лестера», и, честно скажу, хотел, чтобы они стали чемпионами, - заявил бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец. – Но Раньери, как специалист – неоднозначная фигура. Да, на его счету есть эта великая победа, но в других странах он таких высот не достигал. А после отставки его бывший клуб преобразился. Сейчас «Лестер» крепко выглядит в чемпионате, а в Лиге чемпионов вышел в четвертьфинал. Поэтому я ничего не могу сказать о том, подойдет ли его тренерский стиль «Зениту». Да и возраст не стоит сбрасывать со счетов».

До сезона с «Лестером» 65-летний наставник успел поработать в пяти странах, его карьере значатся такие клубы: «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Рома» и «Монако». При этом из большинства клубов Раньери увольняли до конца контракта, а победителем внутреннего первенства Раньери стал только в Англии.