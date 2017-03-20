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В Петербурге 7 апреля пройдут финальные поединки Студенческой лиги ММА

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    В отборочных соревнованиях приняли участие 59 спортсменов из 15 вузов Северной столицы.

    В Петербурге 7 апреля пройдут финальные поединки командного чемпионата Студенческой Лиги по ММА. Отборочные испытания уже прошли 19 марта в спортивном комплексе «Bars Arena».

    В соревнованиях приняли участие 59 спортсменов из 15 вузов Петербурга: ГУАП, Университета ИТМО, СПбГЭУ, «Военмех» имени Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербургского горного университета, СПбПУ, СПбМСИ, ВИЖВсВС, РГПУ им. А. И. Герцена, СПбЛТУ, СПбУТУиЭ, МИЭП, РАНХиГС, СПбГАСУ, СПбГПМУ.

    За первое и второе места 7 апреля поборются команды следующих вузов: СПбГЭУ, ИТМО, ГУ Горный, СПбЛТУ, ВИЖВиВС, МИЭП и Политеха. Поединки пройдут в спортивном комплексе «Nova Arena» (Гражданский пр., 100). Вход для зрителей свободный.

    В новом сезоне Студенческая лига ММА станет лично-командным чемпионатом: каждый студент набирает очки для своего вуза. Победителем объявляется вуз, чья команда набирает наибольшее количество очков. Переход на новую систему позволил увеличить количество вузов-участников по сравнению с прошлым сезоном, а также число весовых категорий – теперь бойцы будут биться в семи весах: до 61,2 кг, до 65,8 кг, до 70,3 кг, до 77,1 кг, до 84 кг, до 93 кг и свыше 93 кг.

    Мероприятие проводится при поддержке Союза ММА России, промоутерской компании Fight Nights, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Общественного спортивного движения «ВСпорте», Регионального общественного движения Industrials.

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