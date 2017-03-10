СКА победил московское "Динамо" со счетом 2:1 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Ледовом дворце. Таким образом петербуржцы сравняли счет в серии - 1:1, третий матч пройдет 12 марта в Москве.

Счет сегодня открыл армеец Евгений Кетов на 13-й минуте игры. Спустя шесть минут счет стал уже 2:0 - шайбу забросил Вадим Шипачёв.

Счёт 2:0 держался почти до конца третьего периода. На 54-й минуте Андрей Кутейкин от красной линии сократил разрыв до минимума, но большего сделать динамовцам на удалось.