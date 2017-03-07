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Временный гендиректор РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку

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© Фото: Виталий Тимкив / РИА «Новости»

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Ранее Анцелиович назвала "институциональным сговором" систему массового употребления допинга российскими спортсменами.

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина.

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"Анцелиович подала в отставку", - рассказал Лукин, который принял участие в Общем собрании учредителей РУСАДА 7 марта. Анна Анцелиович стала и. о. гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамиля Хабриева.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей ВАДА 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является изменение "культуры отношения к допингу" в стране.

В декабре 2016 года Анна Анцелиович назвала "институциональным сговором" систему массового употребления допинга российскими спортсменами. Об этом она заявила в интервью The New York Times. После этого РУСАДА обвинило The New York Times в искажении информации.

По данным ТАСС, новый состав наблюдательного совета РУСАДА будет утвержден уже сегодня, 7 марта, до четверга он приступит к работе. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, который принял участие в Общем собрании учредителей РУСАДА 7 марта.

"Собрание учредителей РУСАДА, которыми являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, обсуждало вопрос о создании наблюдательного совета, который будет действовать вместо прежнего. Он будет сформирован в составе семи человек, были небольшие обсуждения кандидатур. Окончательное подтверждение его состава произойдет во второй половине дня сегодня. До девятого числа этот наблюдательный совет будет создан, будет избран руководящий состав, и он приступит к работе, сегодня день рождения нового РУСАДА", - рассказал Владимир Лукин.

"Сегодня мы практически согласовали наблюдательный совет, а руководящие органы они изберут сами. Этот совет соберется и будет решать организационные вопросы", - добавил он. По словам Лукина, также был утвержден новый устав РУСАДА, который теперь должен быть зарегистрирован.

Также сегодня премьер-министр Дмитрий Медеведев подписал постановление о субсидировании РУСАДА. В документе говорится, что в 2017–2019 годах на РУСАДА из федерального бюджета планируется выделить в общей сложности 1,67 млрд рублей, по 556,7 млн рублей в год.

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