Боксер Александр Поветкин оштрафован и отстранен от соревнований из-за допинга

Боксер Александр Поветкин оштрафован на 250 тыс. долларов и отстранен от соревнований из-за допинга. Подать заявку на восстановление он сможет только через год. Об этом сообщает информагентство Nation News.

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Представитель боксера Алексей Карпенко сообщила, что Поветкин оспорит вердикт американских присяжных после своей дисквалификации. Апелляция будет подаана на следующей неделе. "Будем оспаривать по нескольким направлениям, потому что уверены в совершенной несправедливости", - цитирует Лайф Карпенко.

О положительной допинг пробе Поветкина на остарин стало известно 17 декабря, накануне его боя за звание временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стиверном.



Поединок должен был пройти в тот же день в Екатеринбурге, но Стиверн отказался боксировать после обнаружения допинга в пробе Поветкина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Россиянин одержал победу нокаутом в шестом раунде.



В мае 2016 года допинг-проба Поветкина также дала положительный результат на мельдоний, внесенный в список запрещенных препаратов с начала 2016 года. Российский боксер заявил, что действительно ранее принимал мельдоний, но перестал это делать за несколько месяцев до того, как он попал под запрет.

Из-за положительной пробы Поветкина на мельдоний был отменен его бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC.