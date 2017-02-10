Бегунья Перес Джепчирчир из Кении побила мировой рекорд в забеге на 20 км. Она побила рекорд, установленный другой кенийской бегуньей Флоренс Киплагат в 2015 году в Барселоне.

Новое время 65:06 минут было установлено Перес в ежегодном Рас-эль-Хаймс-ком полумарафоне в ОАЭ сегодня утром, 10 февраля. Ранее мировым рекордом считались 65:09 минут. Разница составила всего три секунды, но они дались Перес большим трудом.

Каждый из пяти километров спортсменка бежала все быстрее - 15:37, 15:27, 15:24 и 15:10. Как отмечают очевидцы полумарафона, к концу забега ее туловище качалось из стороны в сторону. При этом она все же финишировали прежде чем упасть.

Фото: capitalfm.co.ke