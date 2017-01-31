Российский бобслеист Дмитрий Труненков дисквалифицирован за допинг

Федерация бобслея России дисквалифицировала Дмитрия Труненкова на четыре года после того, как в его пробах обнаружили допинг. Об этом говорится в сообщении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Дисквалификация Труненкова отсчитывается от 19 апреля 2016 года. При этом в августе 2016 года было объявлено, что Труненков завершил карьеру. Труненков заявил, что в его организме нашли метаболит станозолола.

«Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял», - цитирует «Интерфакс» спортсмена.

Труненков выиграл золото на Олимпийский играх 2014 года в Сочи в составе мужской четверки. Президент федерации Александр Зубков заявил «Интерфаксу», что дисквалификация не имеет отношения к Олимпиаде, нарушения были выявлены в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) лишила Россию чемпионата мира по бобслею в связи с обвинениями в использовании допинга. В России также не будут проводить этапы Кубков мира по биатлону и конькобежному спорту. В своем докладе Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что более тысячи российских спортсменов могли быть причастны к применению допинга. Россия отвергла все обвинения.