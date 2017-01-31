Российским спортсменам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Исполком МПК отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР», - говорится в заявлении комитета.

При этом ПКР продолжит готовить российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде. «ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством», - добавили в ПКР.

В ноябре 2016 года МПК назвал критерии восстановления ПКР в составе организации. Документ состоит из 11 страниц и включает ряд требований, в том числе свободный доступ допинг-офицеров в закрытые российские города и отсутствие чиновников в руководстве ПКР.

7 августа МПК отстранил сборную России от Паралимпийских игр 2016 года в полном составе и исключил ПКР из состава организации. Основанием для подобного решения послужил доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Вице-премьер Виталий Мутко считает, что решение МПК связано с тем, что ПКР до сих пор не соответствует критериям организации. «Сложно сейчас что-то комментировать. МПК и ПКР работают, взаимодействуют между собой. Не дали выступать, потому что, как я понимаю, хотят полностью рассматривать соответствие ПКР критериям. ПКР представил свою позицию, пока она отклонена», - цитирует «Р-Спорт» Мутко.

«Есть дорожная карта по восстановлению, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут сделаешь, надо работать дальше. Есть дорожная карта, которую надо пройти», - добавил Мутко.

Позднее МПК сообщил, что членство ПКР может быть полностью восстановлено до Паралимпийских игр-2018. Как пояснили в МПК, принятое исполкомом организации решение о недопуске российских спортсменов до отбора на Паралимпиаду-2018 не означает, что для россиян «дверь закрыта».

«Отстранение ПКР остается в силе из-за того, что пока российский паралимпийский комитет не удовлетворяет критериям восстановления в правах, опубликованным в ноябре 2016 года», - объясняет МПК.

В комитете добавили, что если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой МПК и в полной мере отвечать критериям восстановления до Игр в Пхенчхане, то отстранение будет отменено. В этом случае спортсмены ПКР смогут участвовать в отборочных соревнованиях, или, в качестве альтернативы, они могут получить индивидуальные допуски или квоты, которых могут быть лишены другие страны.

Решение МПК противоречит олимпийской хартии и всем нормам международного права, заявил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев.

«Комментарий по сегодняшнему скандалу не подразумевает полутонов и неуместного закругления дипломатическими фразами. Решение МПК, отклонившего предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм, напрочь противоречит олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права», - сказал Дегтярев.

Он назвал «тупиковым путем, разъедающим и разрушающим сам фундамент мирового спорта» практику коллективной ответственности. Дегтярев отметил, что комитет Госдумы по спорту 7 февраля рассмотрит недопуск России к отбору на Паралимпиаду 2018.

«Единственный вопрос повестки заседания – о ходе подготовки нашей сборной к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. На заседание приглашены министр спорта России Павел Колобков и руководство ПКР», - сказал он.