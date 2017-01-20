«Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом» в Дубае

«Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом». Матч прошел в рамках сборов в Дубае и завершился со счетом 0:0. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

На 17-й минуте встречи новичок сине-бело-голубых Ибрагим Цаллагов мог открыть счет, но не реализовал выход один на один.

Таким образом, это третья ничья «Зенита» на этих сборах - до этого ничья была с «Айнтрахтом» (0:0) и «Видеотоном» (1:1).

Еще в двух встречах сине-бело-голубые одержали победы - «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сохар» (14:1).

Петербургской команде осталось сыграть в Дубае еще один матч: завтра, 21 января, против китайской команды «Чанчунь Ятай».

Ближайшую официальную игру «Зенит» проведет 16 февраля с бельгийским «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.