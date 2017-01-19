Петербург презентовал свою эмблему для Евро-2020

Петербург презентовал свою официальную эмблему как города-организатора для Евро-2020. На ней изображена одна из "визитных карточек" города - Дворцовый мост.

Фото: Twitter / @UEFA

Презентация прошла в Манеже Первого кадетского корпуса. В ней приняли участие президент РФС Виталий Мутко, президент УЕФА Александр Чеферин, а также губернатор Георгий Полтавченко.

"У отечественного футбола большая история. В Петербурге родился наш футбол, здесь появились первые спортивные кружки. Поэтому, когда встал вопрос о городе-участнике Euro-2020, сомнений не было, что это должен быть именно Петербург", - отметил Мутко.

Президент УЕФА Александер Чеферин на презентации логотипа в Петербурге отметил, что российский город станет прекрасным организатором турнира. "Уверен, что Петербург будет прекрасным организатором. Уверен, что будет дружба, что не будет никаких проблем с безопасностью", - добавил Чеферин.

В 2020 году турнир впервые в истории пройдет в 13 городах 13 футбольных федераций Европы. Помимо Петербурга, игры состоятся в Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе, Глазго, Мюнхене, Баку, Риме, а полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на "Уэмбли".

"Зенит-арена" примет три игры группового турнира и четвертьфинал Euro-2020. Перед чемпионатом стадион примет еще два международных футбольных турнира - Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018.