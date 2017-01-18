«Зенит» сыграл вничью с венгерским «Видеотоном». Матч прошел сегодня днем, 18 января, в рамках тренировочного сбора в Дубае и завершился со счетом 1:1.

Первыми отличились соперники - уже на шестой минуте игры гол забил полузащитник Мате Паткаи. Однако сине-бело-голубые быстро отыгрались, на девятой минуте забил Александр Кокорин.

В середине второго тайма «Видеотон» пробил пенальти, так как Хави Гарсия схватил в своей штрафной за футболку соперника, но Лунев отбил 11-метровый. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.

Следующий матч «Зенит» проведет завтра, 19 января, против ташкентского «Локомотива».