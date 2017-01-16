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В Петербурге на время проведения ЧМ-2018 ужесточат меры безопасности

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© Фото: gooool.org

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Приезжие будут обязаны в течение трех дней подавать документы о регистрации по месту пребывания.

В Петербурге и еще в десяти городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, на время проведения турнира будут ужесточены меры безопасности.

Соответствующий проект указа президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке правовых актов.

Согласно проекту указа, в 11 городах приезжие будут обязаны в течение трех дней подавать документы о регистрации по месту пребывания. Проводить митинги и демонстрации в регионах, где состоятся матчи, можно будет только по согласованию с МВД и ФСБ.

Властям регионов рекомендовано запретить продажу алкоголя в стеклянной таре в кафе и ресторанах, а также пересмотреть перечень «мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности», где продажа спиртного не допускается.

В города, где состоятся матчи чемпионата мира, будет запрещено въезжать автобусам, не оборудованным навигационной системой ГЛОНАСС. Такие же ограничения будут распространяться на российские города, где в 2017 году пройдет Кубок конфедераций.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах России - Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Петербург, Сочи и Казань. Повышенные меры безопасности и связанные с ними ограничения были введены в Сочи на время Олимпийских игр 2014 года.

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