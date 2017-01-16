«Зенит» одержал первую победу в 2017 году. Сине-бело-голубые выиграли на сборах в Дубае у китайского клуба «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2. Об этом сообщается на офицаильном сайте клуба.

Счет на 15-ой минуте матча открыл защитник-бомбардир Анзур Исмаилов - 0:1. Через десять минут бразильский новичок сине-бело-голубых Эрнани приблизился к штрафной и пальнул по воротам, однако Ву Яке кулаками вынес мяч.

На 28-й минуте китайцы удвоили счет - гол забил Ченг Чанченг. Спустя десять минут зенитовцы заработали штрафной - мяч Александра Кержакова попал в штангу.

Во втором тайме счет открыли сине-бело-голубые - гол забил Маурисио, счет стал 1:2 в пользу «Чанчунь Ятай». Далее бразилец оформил первый дубль в новом году, забив ударом с дальней дистанции.

На 70-й минуте на поле появился капитан сине-бело-голубых Данни, это произошло спустя девять месяцев после травмы, полученной в игре со «Спартаком».

На 77 и 80-й минутах Артем Дзюба забил еще два мяча. Следующий матч «Зенит» проведет против оманского «Сохара» завтра, 17 января, встреча начнется в 16 часов.