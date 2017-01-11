СКА разгромил омский «Авангард» со счетом 5:3. Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел в Ледовом дворце Петербурга. Таким образом армейцы продлили победную серию до трех матчей.

Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

После этого матча СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 112 очков. «Авангард» остался на втором месте на Востоке с 93 очками.

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30.