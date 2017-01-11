В Стрельне появится крытый каток с искусственным льдом, сообщается на официальном сайте Смольного. Новый спортивный объект разместится юго-восточнее пересечения Санкт-Петербургского шоссе с Заводской дорогой.

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Кроме массового катания на коньках, там планируют проводить соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также учебные тренировки. Размер поля будет 30 на 60 метров.

Максимальное количество зрителей на трибунах при проведении соревнований - 250 человек, количество занимающихся - 50 человек за смену, количество свободно катающихся - 120 человек за смену.

На первом этаже здания планируют разместить вестибюль с помещением охраны, касса, помещение ледовой арены с трибунами, гардероб для зрителей или участников свободного катания, гардероб для занимающихся на 50 мест, санузлы для зрителей, буфет на 20 посадочных мест, четыре раздевальные с душевыми, санузлами и помещением сушки одежды при каждой раздевальной, помещения сухого жара и массажной, медицинский кабинет с процедурной, служебно-эксплуатационные и технические помещения.

На втором этаже будут административные помещения, методический кабинет, залы акробатики, силовой подготовки, хореографии, раздевальные с душевыми и санузлами при каждой раздевальной, бытовые помещения персонала с душевыми и санузлами и технические помещения.

Каток с искусственным льдом будет возведен на бюджетные средства в рамках адресной инвестиционной программы Петербурга. Стоимость катка оставит 642,5 млн рублей, его планируют построить за 18 месяцев.