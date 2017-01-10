Французский полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Йоан Молло официально перешел в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

«Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю», – заявил Молло в прощании с болельщиками «Крыльев».

Днем ранее, 9 января, стало известно, что Молло проходил медосмотр вместе с вышедшими из отпуска игроками «Зенита» по итогам которого футболист должен подписать контракт с сине-бело-голубыми.

По неофициальным данным, француз перешел в «Зенит» за 3,5 млн евро, а его зарплата составит 2 млн евро в год. В конце 2016 года в «Зенит» также перешел другой игрок «Крыльев» защитник Ибрагим Цаллагов.

Молло перешел в «Крылья Советов» в августе 2015 года из французского «Сент-Этьена» на правах аренды. Через год игрок подписал с «Крыльями» трехлетний договор. В чемпионате России нынешнего сезона полузащитник провел 12 матчей, забив один мяч.