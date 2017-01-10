ФИФА назвала лучшего футболиста года и самый красивый гол

Вечером 9 января в Цюрихе прошла церемония вручения футбольных наград Международной федерация футбола (ФИФА). Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года.

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Другими претендентами на награду были Лионель Месси из «Барселоны» и Антуан Гризманн из «Атлетико». Лучшим игроком среди женщин была признана американка Карли Ллойд, лучшим тренером мужских команд - Клаудио Раньери из английского «Лестера».

Награду в номинации fair play получил колумбийский футбольный клуб «Атлетико Насьональ». Команда должна была играть в финале Южноамериканского кубка с бразильским клубом «Шапекоэнсе», игроки которого погибли в авиакатастрофе по дороге на игру. После крушения «Атлетико» предложил присудить бразильцам победу в турнире, что и было сделано.

Приз за самый красивый гол 2016 года получил малайзиец Мохд Фаиз Субри, выступающий за клуб «Пенанг». Субри забил этот мяч со штрафного в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» 16 февраля 2016 года. Встреча завершилась победой «Пенанга» со счетом 4:1.

Самый красивый гол. Видео: ФИФА

В финальной таблице чемпионата 2016 года оба клуба заняли третье и четвертое места с конца (и сохранили, таким образом, места в высшем дивизионе). Чемпионом Малайзии стал «Джохор».

В 2017 году ФИФА впервые вручила премию The Best Fifa Football Awards. Несколько лет до этого федерация была наряду с журналом France Football одним из соучредителей премии «Золотой мяч». В 2016 году было объявлено о прекращении сотрудничества между ФИФА и журналом - France Football стал снова в одиночку вручать «Золотой мяч».

В декабре 2016 года эту награду также получил Криштиану Роналду. Криштиану Роналду в 2016 году выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии, а в составе мадридского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов.