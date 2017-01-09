Французский полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» 27-летний Йоан Молло перейдет в «Зенит» за 3,5 млн евро, а его зарплата составит 2 млн евро в год. Об этом сообщает «Комсосмольская правда» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, сегодня футболист проходил медосмотр вместе с вышедшими из отпуска игроками «Зенита». Если со здоровьем у Йоана Молло все в порядке, он подпишет контракт с сине-бело-голубыми.

В конце 2016 года в «Зенит» также перешел другой игрок «Крыльев» защитник Ибрагим Цаллагов. Уже тогда ходили слухи о переходе Молло, тем более что в первые дни января нашу команду покинул хавбек Аксель Витсель.

Молло перешел в «Крылья Советов» в августе 2015 года из французского «Сент-Этьена» на правах аренды. Через год игрок подписал с «Крыльями» трехлетний договор. В чемпионате России нынешнего сезона полузащитник провел 12 матчей, забив один мяч.