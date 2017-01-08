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IFBS отменила дисквалификацию российских скелетонистов

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Елена Никитина завоевала бронзовую медаль в Сочи
© Фото: РИА «Новости»

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Третьякову, Никитиной, Орловой и Потылицыной разрешили участвовать в международных соревнованиях.

Международная федерация бобслея и скелетона (IFBS) позволила временно отстраненным российским скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

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В заявлении федерации говорится, что информация из второй части доклада главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена дает повод начать расследование совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) о роли спортсменов в фальсификации или попытках фальсификации допинг-проб.

В то же время, на данный момент нет достаточного количества доказательств виновности атлетов и оправданности их отстранения. В связи с этим федерация приняла решение об отмене дисквалификации российских спортсменов, которое не помешает проведению расследования.

Наказание было наложено на четырех российских спортсменов в связи с возможным нарушением антидопинговых правил 30 декабря 2016 года. В начале января 2017 года пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова заявила, что отстраненными скелетонистами оказались олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер ОИ в Сочи Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Ранее сообщалось, что IBSF лишила Россию чемпионата мира по бобслею в связи с обвинениями в использовании допинга. В России также не будут проводить этапы Кубков мира по биатлону и конькобежному спорту.

В своем докладе Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что более тысячи российских спортсменов могли быть причастны к применению допинга. Россия отвергла все обвинения.

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