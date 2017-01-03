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Названы фамилии российских скелетонистов, отстраненных IBSF

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Александр Третьяков завоевал золотую медаль в Сочи
© Фото: sport-express.ru

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Спортсменов отстранили в связи с допинговыми нарушениями на Олимпиаде в Сочи.

Федерации бобслея России обнародовала фамилии четырех российских скелетонистов, отстраненных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Это Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

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Спортсменов отстранили с 30 декабря в связи с допинговыми нарушениями на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. При этом Третьяков завоевал в Сочи золотую медаль, а Никитина - бронзу.

Об отстранении четырех российских скелетонистов стало известно в тот же день, 30 декабря, однако кого именно отстранили, IBSF не сообщала.

Скелетонистам запретили участвовать в соревнованиях до 19 января, они пропустят два этапа Кубка мира. После первых двух этапов Третьяков стал лидером среди мужчин.

Ранее сообщалось, что IBSF лишила Россию чемпионата мира по бобслею в связи с обвинениями в использовании допинга. В России также не будут проводить этапы Кубков мира по биатлону и конькобежному спорту.

В своем докладе Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что более тысячи российских спортсменов могли быть причастны к применению допинга. Россия отвергла все обвинения.

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