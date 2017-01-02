Витсель перешел из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь»

Бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель подписал контракт с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Трансфер 27-летнего Витселя, с которым подписано трехлетнее соглашение, обошелся китайскому клубу в 20 млн евро. Зарплата игрока составит 18 млн евро в год.

При этом Аксель Витсель извинился перед туринским «Ювентусом» за переход в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает Tuttosport.

«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как «Ювентус», но с другой - предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться», - заявил хавбек. Еще одним претендентом на Витселя был китайский «Шанхай СИПГ», который предлагал «Зениту» 25 млн евро.

Бельгиец перешел в «Зенит» из португальской «Бенфики» в 2012 году. По неофициальным данным, он обошелся петербургскому клубу в 40 млн евро. С «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков страны. В текущем сезоне он провел 23 матча и записал на свой счет гол.