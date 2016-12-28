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РУСАДА обвинило The New York Times в искажении информации

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© Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

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Американская газета написала, что в агентстве признали существование допинговой системы в российском спорте.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА сделало официальное заявление относительно публикации в газете New York Times. Оно опубликовано на сайте агентства.

"РУСАДА заявляет, что слова и.о. гендиректора Анны Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В ходе беседы Анцелиович и журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны", - говорится в заявлении.

"К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство «РУСАДА» признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у «РУСАДА» нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет Российской Федерации. Кроме того, хотелось бы отметить твердую убежденность «РУСАДА», что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения", – подчеркивает антидопинговоре агентство.

"Со своей стороны мы подтверждаем приверженность принципам борьбы с допингом и продолжаем свою деятельность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами", – добавлено в заявлении.

Ранее издание The New York Times сообщило, что должностные лица в России впервые признали факт существования системы приема допинга в России. «Это был институциональный сговор», - «процитировало» NYT исполняющую обязанности гендиректора РУСАДА Анну Анцелиович.

После публикации в Кремле заявили, что «необходимо проверить достоверность сообщений американской газеты». «Во-первых, вначале надо проверить достоверность этих слов. Насколько это соответствует действительности, насколько слова, которые приписываются Анцелиович, были произнесены, что имелось в виду, перед тем как делать выводы», - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва изначально отрицала какую-либо причастность государства к якобы имевшей место допинговой программе.

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