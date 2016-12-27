СКА по буллитам уступил казанскому "Ак Барсу", счет игры составил 4:3 в пользу соперника. Встреча проходила в Казани.

В первом периоде счет в составе СКА открыл Евгений Дадонов (на третьей минуте), однако через десять минут счет сравнял Федор Малыхин.

Еще через две минуты Михаил Глухов вывел хозяев льда вперед. Еще до окончания периода Вадим Шипачёв сравнял счет на 18-й минуте.

Во втором периоде все тот же Шипачёв вывел армейцев вперед на 22-й минуте. В заключительном периоде Секач сравнял счет на 54-й минуте.

Основное время и овертайм победителя не выявили, а в серии буллитов победу казанцам принес точный бросок Федора Малыхина.

Несмотря на поражение, СКА сохранил лидерство как в Западной конференции КХЛ, так и в чемпионате в целом.