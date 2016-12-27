  • 28 Декабрь 2016
USD 28.12.2016 60.8587 -0.0497
USD ММВБ 00:17 60.69240  
EUR 28.12.2016 63.5730 -0.1555
EUR ММВБ 00:17 63.4580  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

СКА по буллитам уступил казанскому "Ак Барсу"

Автор:


© Фото: ska.ru

Темы дня

Несмотря на поражение, СКА сохранил лидерство как в Западной конференции КХЛ, так и в чемпионате в целом.

СКА по буллитам уступил казанскому "Ак Барсу", счет игры составил 4:3 в пользу соперника. Встреча проходила в Казани.

В первом периоде счет в составе СКА открыл Евгений Дадонов (на третьей минуте), однако через десять минут счет сравнял Федор Малыхин.

Еще через две минуты Михаил Глухов вывел хозяев льда вперед. Еще до окончания периода Вадим Шипачёв сравнял счет на 18-й минуте.

Во втором периоде все тот же Шипачёв вывел армейцев вперед на 22-й минуте. В заключительном периоде Секач сравнял счет на 54-й минуте.

Основное время и овертайм победителя не выявили, а в серии буллитов победу казанцам принес точный бросок Федора Малыхина.

Несмотря на поражение, СКА сохранил лидерство как в Западной конференции КХЛ, так и в чемпионате в целом.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.16
    Голова гигантской щуки «Царской» выставлена в ресторане
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой