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Егор Блажеев: Даже самому закоренелому интроверту иногда полезно пообщаться с единомышленниками

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© Фото: из личного архива

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Тренер S10.run Егор Блажеев установил личный рекорд на дистанции 10 км в рамках полумарафона «Моя столица» с результатом 37:39. Этому был посвящён онлайн-забег в рамках S10 Challenges. Мы решили задать Егору пару вопросов про мотивацию, психологическую поддержку и важность бегового сообщества.

– Скажите, какая у вас была цель, выбежать из 38? Помогла ли вам поддержка других бегунов?

 

– Результат забега был для меня большой неожиданностью. А точнее – я был да и до сих пор остаюсь в сильном приятном шоке. Очень сильно хотел пробежать дистанцию за 38 минут 10 секунд, но и то сильно сомневался, что смогу это сделать.

Особенно мои сомнения увеличились, когда я увидел профиль трассы, где на 10 км набор высоты около 90 метров. В голове строил планы, как мне бежать, с каким темпом на подъёмах, с каким на спусках, чтобы хоть как-то приблизится к заветному результату 38:10. О том, чтобы выбежать из 38 минут, я боялся мечтать и отгонял эти мысли.

Сам старт был для меня прыжком в неизвестность. Непонятно было, как ноги будут чувствовать себя на спусках, хватит ли у меня сил выдержать темп в горку.

О такой поддержке, как челлендж, можно только мечтать. Куча людей выкладывали сторис в мою поддержку, многие люди писали в личку и подбадривали. Уверен, что это добавляло мне много сил, и этот результат – это также заслуга всех, кто меня поддерживал.

Фото: из личного архива
 

– Мы видели, что на сам забег вас тоже приехали поддержать оффлайн. Когда бежали, видели знакомые лица? Удалось ли пообщаться с кем-то после забега?

 

– S10.run – уникальная платформа, на ней очень много людей, которые со мной на одной волне, и с многими из них я хорошо сдружился. В Москве мои друзья меня поддерживали не только онлайн, но и лично пришли поболеть на старте.

Аркадий и Евегний ждали меня в интересном месте – недалеко от финиша. Там, где заканчивается тяжёлый затяжной подъём. За всю дистанцию я пробегал мимо них четыре раза, и каждый раз их крики поддержки меня сильно взбадривали.

Не знаю, как у других бегунов, но у меня после тяжёлого подъёма, после выхода на плоскую поверхность, очень сложно набрать нужную скорость. И вот как раз тут очень помогали крики поддержки, в кровь выбрасывалась доза адреналина, и скорость сама возрастала. Было очень приятно увидеть ребят после забега, со всеми обняться, получить поздравления, поделиться своими эмоциями от забега.

– Насколько вообще важна беговая тусовка? Скажите как тренер – общаться с другими бегунами и знать, что кто-то переживает за тебя и прямо сейчас держит кулачки, это всё помогает психологически, способствует результатам?

 

– Люди бывают разные, но даже самому закоренелому интроверту иногда полезно пообщаться с единомышленниками, и наверняка любому человеку будет приятно знать, что его поддерживает много людей.

При этом сама по себе беговая тусовка очень дружелюбная, я редко сталкивался с пренебрежительным отношением опытных бегунов к начинающим. Большинство бегунов рады подсказать что-то, поделиться опытом, информацией о стратегии забегов, о своих тренировках, и много разный других лайфхакков. Даже просто поделиться статьёй или полезным YouTube-каналом – для новичка это очень ценно.

Фото: из личного архива
 

– Ну и расскажите про сам забег. Насколько было трудно бежать? О чём думали? Вам вообще нравится дистанция 10 км? И чем эта дистанция отличается от, например, от марафона? Что важно учесть при подготовке к забегу на 10 км? Что можете посоветовать новичкам?

 

– В эти выходные в Москве стояла идеальная погода для бега. Солнечно, почти безветренно, и приятная прохлада. Такая типичная золотая осень. Трасса пролегала по улице Косыгина, с одной стороны красивый вид на город, с другой – на здание МГУ.

Единственное, что пугало, так это затяжные подъёмы. Поэтому я для себя принял решение по спускам бежать быстрее, как бы отпуская себя, но при этом постараться отдыхать перед подъёмом. А в подъём держать темп ниже намеченного, чтобы хватило сил забежать в него.

Эта тактика идеально сработала. На первых километрах основная задача была придерживать себя и мониторить свои ощущения, чтобы было слегка тяжело. А уже на второй половине забега я не экономил силы и в спуск, и в подъем бежал в полную силы, и тут уже было очень тяжело.

Сейчас, пробуя вспомнить о чём я думал, кажется, что мыслей совсем не было. Хотя нет – почти всю дистанцию я искал впереди спину бегуна, которого бы я хотел обогнать. И когда обгонял его, искал новую жертву (смеётся).

В целом, дистанция 10 км – интересная и тяжёлая. Тут всё сконцентрировано в короткий промежуток времени, по сравнению с марафоном: стратегия, тяжесть (на 10 км она ощущается резче), боль. Но по насыщенности для меня она не менее привлекательна. Плюс период восстановление происходит гораздо быстрее.

Но если эту дистанцию бежать в полную силу и на результат, то, как мне кажется, она более требовательна к состоянию здоровья. Нужно крепкое сердце и крепкие ноги. Новичкам я бы не рекомендовал бежать эту дистанцию на пределе своих сил.

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